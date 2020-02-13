وزير الدفاع الاميركي مارك إسبر يعلن عن موافقة حركة طالبان وقف العنف لأسبوع

دكشف وزير الدفاع الاميركي مارك أسبر قبل قليل عن اتفاق هدنة تم التوصل بشأنه بين حركة طالبان الأفغانية والولايات المتحدة ، تلتزم خلاله الحركة الأفغانية المتشددة بوقف العنف وعدم القيام بأي هجمات او عمليات عسكرية في أفغانستان.

وقال وزير الدفاع الاميركي الذي يشارك في اجتماعات وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل ان التوصل الى اتفاق من هذه النوع بعد مفاوضات مع حركة طالبان يفتح المجال اما التوصل الى سلام دائم في أفغانستان تتفق بشأنه مختلف الأطراف الافغانية وتعهد وزير الدفاع الاميركي الذي أبلغ نظرائه من وزراء دفاع الدول الأعضاء في الحلف المجتمعين في بروكسل منذ يوم أمس ، باستمرار مواصلة دعم القوات الأفغانية وتعزيز قدراتها لتكون قادرة على فرض الأمن في مختلف أنحاء البلاد