أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الثلاثاء، بأن الإمارات تهدد بالانسحاب من صفقة طائرات إف-35 وطائرات مسيرة بقيمة 23 مليار دولار مع الولايات المتحدة.