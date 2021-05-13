وفد أمني مصري يصل تل أبيب لتهدئة الأوضاع في فلسطين

أفادت مصادر إعلامية، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بأن وفداً أمنياً مصرياً، وصل صباح اليوم الخميس، إلى تل أبيب في إطار مساعي التوصل إلى تهدئة، حول الأوضاع التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.