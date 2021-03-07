عودة أنشطة الترفيه في السعودية

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، عودة الأنشطة الترفيهية إلى العمل من جديد الأحد، بعد توقف دام شهراً.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام المنشآت العاملة في قطاع الترفيه، بالبروتوكولات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وفي مقدمتها التأكد من الحالة الصحية للزوار عبر تطبيق "توكلنا"، وارتداء الكمامة، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول وتعقيم الأيدي، وعدم السماح لمن تظهر عليه أعراض كورونا بالدخول إلى المرافق الترفيهية.