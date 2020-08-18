رسالة جديدة مثيرة للجدل من تركى آل الشيخ

وجه تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي الميريا الإسباني، رسالة غامضة لجماهيره وكتب تركي ال الشيخ على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"حبايبي ... مساء الخير ... ل التوضيح لم اعرض حاجه ولا عاوز حاجه ... ومفيش حد تاخذو منه كلام عني الا تركي بنفسه ... الباقي بيتكلم بلساني لمصالحه ... وتعبت وانا بقول متصدقوش حد بيتكلم عني ... مش حجري اسكت كل واحد ... اذا فيه ناس مبتفهمش دي مشكلتها مش مشكلتي .