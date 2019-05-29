وزير دفاع تركيا يصرح جنودنا لن يتركوا مغارة للإرهابيين شمالي العراق إلا وسيدمرونها
آخر تحديث GMT17:50:17
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

وزير دفاع تركيا يصرح جنودنا لن يتركوا مغارة للإرهابيين شمالي العراق إلا وسيدمرونها

العرب اليوم -

العرب اليوم - وزير دفاع تركيا يصرح جنودنا لن يتركوا مغارة للإرهابيين شمالي العراق إلا وسيدمرونها

الجيش التركي
انقرة - العرب اليوم

قال وزير الدفاع التركي، اليوم الأربعاء، إن هدف بلاده من استكمال العملية العسكرية في شمال العراق هو إزالة لتهديد الإرهابي الموجه ضد تركيا.

وذكر الوزير أن "جنودنا لن يتركوا مغارة ولا وكرا للإرهابيين في منطقة هاكورك شمالي العراق، إلا وسيدمرونها"، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول"

وتابع "عملية المخلب في منطقة هاكورك بشمال العراق تهدف للقضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد بلادنا من تلك المنطقة".

وأضاف "لأول مرة يجري ضرب الأهداف المحددة للإرهاب في قنديل وآسوس ومناطق أخرى شمالي العراق، باستخدام أسلحة دعم بري محلية ووطنية بحتة".

وفي سياق منفصل، قال وزير الدفاع التركي "نواصل اتصالاتنا مع روسيا من أجل تحقيق الاستقرار ووقف إطلاق النار بإدلب في أقرب وقت"

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وزير دفاع تركيا يصرح جنودنا لن يتركوا مغارة للإرهابيين شمالي العراق إلا وسيدمرونها وزير دفاع تركيا يصرح جنودنا لن يتركوا مغارة للإرهابيين شمالي العراق إلا وسيدمرونها



أخبار ذات صلة

GMT 17:50 2019 الأربعاء ,29 أيار / مايو

رئيس وزراء قطر يحضر القمة الخليجية في السعودية
العرب اليوم - رئيس وزراء قطر يحضر القمة الخليجية في السعودية

GMT 13:06 2019 الأربعاء ,29 أيار / مايو

قتيلة و4 جرحى بإطلاق نار قرب ميدان الاعتصام في الخرطوم
العرب اليوم - قتيلة و4 جرحى بإطلاق نار قرب ميدان الاعتصام في الخرطوم

GMT 12:56 2019 الأربعاء ,29 أيار / مايو

استمرار الإضراب في السودان لليوم الثاني ودعوات لاعتصام مسائي
العرب اليوم - استمرار الإضراب في السودان لليوم الثاني ودعوات لاعتصام مسائي

GMT 12:33 2019 الأربعاء ,29 أيار / مايو

هنية يدعو قادة الدول المشاركين بالقمة الإسلامية للتحرك لحماية القدس
العرب اليوم - هنية يدعو قادة الدول المشاركين بالقمة الإسلامية للتحرك لحماية القدس

GMT 12:08 2019 الأربعاء ,29 أيار / مايو

العراق يحكم بإعدام فرنسي بتهمة الانتماء لـ"داعش"
العرب اليوم - العراق يحكم بإعدام فرنسي بتهمة الانتماء لـ"داعش"

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وزير دفاع تركيا يصرح جنودنا لن يتركوا مغارة للإرهابيين شمالي العراق إلا وسيدمرونها وزير دفاع تركيا يصرح جنودنا لن يتركوا مغارة للإرهابيين شمالي العراق إلا وسيدمرونها



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:05 2019 الأربعاء ,29 أيار / مايو

الملابس الشفافة المصنوعة من البلاستيك تتصدر صيف 2019
العرب اليوم - الملابس الشفافة المصنوعة من البلاستيك تتصدر صيف 2019

GMT 03:13 2019 الأربعاء ,29 أيار / مايو

"سيتي لاند" أول وجهة تسوق مُستوحاة من الطبيعة
العرب اليوم - "سيتي لاند" أول وجهة تسوق مُستوحاة من الطبيعة

GMT 03:35 2019 الثلاثاء ,28 أيار / مايو

طرق تنسيق إكسسوارات المنازل بشكل زخرفي يخدم الصمت
العرب اليوم - طرق تنسيق إكسسوارات المنازل بشكل زخرفي يخدم الصمت

GMT 00:54 2019 الأربعاء ,29 أيار / مايو

إعلامي تونسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة
العرب اليوم - إعلامي تونسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

GMT 10:28 2019 الأربعاء ,29 أيار / مايو

"فيسبوك" و"إنستغرام" و"تويتر" يحذفون حسابات "إيرانية"
العرب اليوم - "فيسبوك" و"إنستغرام" و"تويتر" يحذفون حسابات "إيرانية"

GMT 04:25 2019 الإثنين ,27 أيار / مايو

إطلالات أنيقة لسلافة معمار ودرة زورق ونجمات "الحرملك"
العرب اليوم - إطلالات أنيقة لسلافة معمار ودرة زورق ونجمات "الحرملك"

GMT 04:25 2019 الثلاثاء ,28 أيار / مايو

الجسور تغنّي في عيد ميلاد مدينة "بطرسبورغ"
العرب اليوم - الجسور تغنّي في عيد ميلاد مدينة "بطرسبورغ"

GMT 02:32 2019 الإثنين ,27 أيار / مايو

نقوش جلود الحيوانات تمنح ديكور المنزل لمسة خاصّة وأنيقة
العرب اليوم - نقوش جلود الحيوانات تمنح ديكور المنزل لمسة خاصّة وأنيقة

GMT 04:44 2019 الثلاثاء ,28 أيار / مايو

ساجد جاويد يُعلن دخوله السباق لخلافة ماي في رئاسة وزراء بريطانيا
العرب اليوم - ساجد جاويد يُعلن دخوله السباق لخلافة ماي في رئاسة وزراء بريطانيا

GMT 03:33 2019 الأربعاء ,29 أيار / مايو

"فيسبوك" تفشل في تطبيق سياساتها الخاصة ضد المحتوى العنيف
العرب اليوم - "فيسبوك" تفشل في تطبيق سياساتها الخاصة ضد المحتوى العنيف

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 15:39 2019 الأحد ,26 أيار / مايو

إصابة 26 معتمرًا إثر حادث تصادم في السعودية
العرب اليوم - إصابة 26 معتمرًا إثر حادث تصادم في السعودية

GMT 06:17 2019 الخميس ,16 أيار / مايو

محكمة كندية تُعوِّض رجل أعمال لبنانيًّا بمليوني دولار
العرب اليوم - محكمة كندية تُعوِّض رجل أعمال لبنانيًّا بمليوني دولار

GMT 16:21 2019 الجمعة ,17 أيار / مايو

تعرَّف على الحالات التي تحتاج إلى إزالة الطحال والآثار المترتبة على استئصاله
العرب اليوم - تعرَّف على الحالات التي تحتاج إلى إزالة الطحال والآثار المترتبة على استئصاله

GMT 04:51 2019 الثلاثاء ,14 أيار / مايو

الجنيبي يؤكد أن استثمارات بلاده تجاوزت 6.663 مليار دولار
العرب اليوم - الجنيبي يؤكد أن استثمارات بلاده تجاوزت 6.663 مليار دولار

GMT 04:49 2019 الإثنين ,13 أيار / مايو

الرئيس الإيراني يقر بتأثير العقوبات الأميركية على بلاده
العرب اليوم - الرئيس الإيراني يقر بتأثير العقوبات الأميركية على بلاده

GMT 23:47 2019 السبت ,11 أيار / مايو

ترامب يؤكد لا حاجة للإسراع في مفاوضات التجارة مع الصين
العرب اليوم - ترامب يؤكد لا حاجة للإسراع في مفاوضات التجارة مع الصين

GMT 03:26 2017 الأحد ,22 تشرين الأول / أكتوبر

المطربة السورية رشا رزق مرشحة لجائرة "الغرامي" للموسيقى العالمية
العرب اليوم - المطربة السورية رشا رزق مرشحة لجائرة "الغرامي" للموسيقى العالمية

GMT 08:30 2017 الأربعاء ,04 كانون الثاني / يناير

شركة الخرافي للمقاولات تُعلن عن توفّر فرص عمل جديدة في الكويت
العرب اليوم - شركة الخرافي للمقاولات تُعلن عن توفّر فرص عمل جديدة في الكويت

GMT 08:04 2018 الثلاثاء ,05 حزيران / يونيو

عصفور دوري أبرص نادر يكتشفه القرويون في حديقة سومرست
العرب اليوم - عصفور دوري أبرص نادر يكتشفه القرويون في حديقة سومرست

GMT 03:37 2014 الثلاثاء ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

"العربية للعود" تطلق "معجون " و" مبثوت المملكة" في السعودية
العرب اليوم - "العربية للعود" تطلق "معجون " و" مبثوت المملكة" في السعودية

GMT 20:36 2013 الخميس ,21 آذار/ مارس

صور تظهر توأمًا من فصيل غوريلا الجبل الذي يواجه خطر الانقراض
العرب اليوم - صور تظهر توأمًا من فصيل غوريلا الجبل الذي يواجه خطر الانقراض

GMT 22:48 2017 الخميس ,07 أيلول / سبتمبر

المذيعة ناردين فرج بديلة لأنابيلا هلال في برنامج "ذا فويس"
العرب اليوم - المذيعة ناردين فرج بديلة لأنابيلا هلال في برنامج "ذا فويس"

GMT 05:41 2015 السبت ,27 حزيران / يونيو

طالبة فنون جميلة تتغلب على إصابتها بمرض فقدان الشهية بالرسم
العرب اليوم - طالبة فنون جميلة تتغلب على إصابتها بمرض فقدان الشهية بالرسم

GMT 03:16 2014 السبت ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

"الربيع" السعودية للأغذية تفتح أبوابها لطلاب الجامعات والمدارس
العرب اليوم - "الربيع" السعودية للأغذية تفتح أبوابها لطلاب الجامعات والمدارس

GMT 14:49 2016 الأحد ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

محلية الردوم "كولومبيا السودان" تزرع مخدرات بمساحة دولة البرتقال
العرب اليوم - محلية الردوم "كولومبيا السودان" تزرع مخدرات بمساحة دولة البرتقال

GMT 10:16 2018 الخميس ,04 تشرين الأول / أكتوبر

مجوهرات داماس تُطلق مجموعة "فرفشة" الجديدة
العرب اليوم - مجوهرات داماس تُطلق مجموعة "فرفشة" الجديدة

GMT 12:48 2016 السبت ,28 أيار / مايو

عروض القفطان المغربي حققت نسبة نجاح كبيرة منذ بداية 2016
العرب اليوم - عروض القفطان المغربي حققت نسبة نجاح كبيرة منذ بداية 2016

GMT 06:37 2016 الجمعة ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

داني الإندونيسية قبيلة تقطع فيها النساء أصابعهن حزنًا على وفاة أقاربهم
العرب اليوم - داني الإندونيسية قبيلة تقطع فيها النساء أصابعهن حزنًا على وفاة أقاربهم

GMT 13:49 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

رشيد المرابطي يتوج بلقب النسخة السادسة من ماراثون عُمان الصحراوي
العرب اليوم - رشيد المرابطي يتوج بلقب النسخة السادسة من ماراثون عُمان الصحراوي

GMT 08:34 2018 الجمعة ,11 أيار / مايو

أفكار لإضفاء جو من التميز على ديكور منزلك خلال رمضان
العرب اليوم - أفكار لإضفاء جو من التميز على ديكور منزلك خلال رمضان

GMT 09:23 2018 السبت ,31 آذار/ مارس

هجوم على صافيناز بسبب رقصها بالحجاب في إحدي الحفلات
العرب اليوم - هجوم على صافيناز بسبب رقصها بالحجاب في إحدي الحفلات

GMT 19:51 2018 الجمعة ,23 شباط / فبراير

عبد الحسين عبطان يوضّح أهمية مواجهة السعودية
العرب اليوم - عبد الحسين عبطان يوضّح أهمية مواجهة السعودية

GMT 08:03 2014 الأربعاء ,25 حزيران / يونيو

"GUCCI OUD" عطر إلى عشاق التميز والتجربة الفريدة
العرب اليوم - "GUCCI OUD" عطر إلى عشاق التميز والتجربة الفريدة

GMT 05:28 2017 السبت ,15 تموز / يوليو

"شطايبي" جوهرة تسطع بمساحات واسعة من الخيال والحقيقة في عنابة
العرب اليوم - "شطايبي" جوهرة تسطع بمساحات واسعة من الخيال والحقيقة في عنابة

GMT 06:14 2016 الخميس ,21 كانون الثاني / يناير

نور تتعرض للمشكلات والخصومات في مسلسل "الحوش"
العرب اليوم - نور تتعرض للمشكلات والخصومات في مسلسل "الحوش"

GMT 11:58 2017 السبت ,24 حزيران / يونيو

عدم الاستمتاع اثناء ممارسة الجنس لاول مرة
العرب اليوم - عدم الاستمتاع اثناء ممارسة الجنس لاول مرة

GMT 03:44 2018 الإثنين ,06 آب / أغسطس

نجل بن لادن تزوّج مِن ابنة محمد عطا ويعيش في أفغانستان
العرب اليوم - نجل بن لادن تزوّج مِن ابنة محمد عطا ويعيش في أفغانستان

GMT 18:24 2018 الأربعاء ,27 حزيران / يونيو

"كيا تيلورايد 2020" تكشف تصميمها الجديد كليا أثناء الاختبار
العرب اليوم - "كيا تيلورايد 2020" تكشف تصميمها الجديد كليا أثناء الاختبار
 
syria-24

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2019 Arabs Today Ltd.

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab