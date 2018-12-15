وزارة الدفاع الأوكرانية تعلن تحطم مقاتلة سو-27 في أوكرانيا ومقتل طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم السبت تحطم مقاتلة سو-27 أثناء هبوطها بقاعدة عسكرية في البلاد ومقتل قائدها

نقلًا عن سبوتنيك

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