وزارة الدفاع الأوكرانية تستعد لإطلاق الصواريخ على الأهداف البحرية

أعلن نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اللواء روديون تيموشينكو، أن وزارة الدفاع تنوي تنظيم إطلاق صواريخ تدريبي على أهداف بحرية.

ونقلت القناة الأوكرانية "112 أوكرانيا" عنه: "نخطط في المستقبل القريب في شهر ديسمبر كانون الأول بإطلاق الصواريخ من منظومات "إس-125 2-دي1" على أهداف بحرية وسطحية. وستنفذ المنظومات مهام حماية المجال الجوي للدولة والدفاع في البحر".

نقلًا عن سبوتنيك