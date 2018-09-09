ادَّعى المبعوث الأميركي الخاص بعملية التسوية جيسون غرينبلات، أول أمس الجمعة، أن حركة حماس "عقبة أمام تحقيق سلام حقيقي في الشرق الأوسط"، داعيًا إلى "الالتفاف عليها".
وزعم غرينبلات خلال مقابلة مع موقع "شبكة أرض إسرائيل"، أن "سكان القطاع رهائن بيد حماس، ويتوجب الالتفاف على الحركة والوصول إلى المواطنين".
وبشأن "صفقة القرن"، قال المبعوث الأميركي "إنه إدارته "تبلور وثيقة تضع حجر الأساس لحل الصراع من خلال واقعية الطرح، ووضع جميع نقاط الخلاف والحلول الواضحة لها".
وأضاف "وسيتوجب على الجانبين (الاحتلال والسلطة الفلسطينية) اتخاذ القرار حول إمكانية تعايشهم مع هكذا حلول أم لا، ونحن نعتقد أننا نعرض حلًا منصفًا للجميع"، وفق زعمه.
وقال غرينبلات، بشأن إمكانية طلب الولايات المتحدة من "إسرائيل" تقديم "تنازلات جغرافية لصالح تحقيق السلام، والمشاكل الأمنية المتعلقة بذلك"، "إن الإدارة الأميركية الحالية ملتزمة بضمان أمن إسرائيل، ونعتقد أن الخطة تعبر عن ذلك بوضوح، وستشعر إسرائيل أن الخطة لا تمس أمنها، وفيها بعض النقاط التي ستلقى استحسانًا في عيون الإسرائيليين".
وشدد غرينبلات على أن الإدارة الأميركية لا تنوي تدفيع "إسرائيل" ثمن نقل السفارة الأميركية للقدس المحتلة.وأعرب عن أمله أن يتعاون الرئيس محمود عباس مع الخطة، مضيفًا أن "العمل مع الإدارة الأميركية يعتبر بمثابة الفرصة الأفضل أمام عباس، وأنه سيخسر كثيرًا إذا رفضها، وسيضر شعبه أكثر من الضرر الذي يتسبب به لهم اليوم"، على حد تعبيره.
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تشتهر المغنية والممثلة وعارضة الأزياء الأميركية باريس هيلتون، بجاذبيتها وأناقتها، فهي رمز للموضة ومعروفة بأزيائها الفاخرة، وظهرت بإطلالة مذهلة على منصة عرض أزياء "Disney Villains x The Blonds" خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الجمعة. بدت هيلتون البالغة من العمر 37 عاما، بإطلالة شرسة عندما كانت ترتدي أزياء مستوحاة من شخصية "رويلا درفيل" الشريرة الخيالية، والتي ظهرت في فيلم الأنيميشن "101 Dalmatians"، وكانت تتميز بشعرها المتزج باللونالبلاتينيوم والأسود معا ويتدفق على أحد كتفيها، وهو ما ظهرت به العارضة الأميركية خلال العرض. ارتدت هيلتون ثوبا فضيا مرصعًا بالترتر، مع حواف غير متساوية تتميز برباط من الشبك الأمامي وأحذية بربطة بيضاء وسوداء. وأكملت إطلالتها بقفازات دون أصابع، تتميز بزينة فضية ومكياج صاخب من الظل المعدني للعيون والرموش الطويلة وأحمر الشفاة القرمزي، وكانت تحمل جروا صغيرا تحت ذراعيها على المدرج، كجزء من العرض. أعلنت باريس
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