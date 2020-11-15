ترامب يؤكد بأن بايدن لم يفز إلا في عيون وسائل الإعلام الكاذبة

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كلامه الذي اعترف به لأول مرة بفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات، مشددا على أن طريقا طويلا لا يزال أمامهما لتحديد الفائز.