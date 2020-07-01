التحالف العربي بقيادة السعودية يطلق عملية عسكرية ضد الحوثيين

أعلن التحالف العربي في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية، يوم الأربعاء، عن بدء عملية عسكرية على أهداف مشروعة لجماعة أنصار الله الحوثية.وقال التحالف العربي إن العملية تهدف لتحييد وتدمير القدرات النوعية واستجابة للتهديد.كما أعلن أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لاحقا لتقديم تفاصيل حول العملية العسكرية.