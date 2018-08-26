قوات الإحتلال تعتقل فتاة فلسطينية أثناء خروجها من المسجد الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فتاة فلسطينية، أثناء خروجها من المسجد الأقصى المبارك.
وبينت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة شفاء أبو غالية ابنة الناشطة المقدسية خديجة خويص، التي تعرضت للاعتقال والابعاد عن المسجد الأقصى أكثر من مرة لدى خروجها ، من جهة باب حطة بالمسجد الأقصى المبارك.
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ظهرت عارضة الأزياء الأميركية، كيندال جينر، بعد أن أثبتت نفسها في عالم الأزياء لتصبح أكثر عارضات الأزياء أجرًا في الوقت الحاضر، وشهرتها الواسعة نظرًا لأنها من واحدة من عائلة كاردشيان الأبرز في عالم الفن والموضة، بإطلالة مذهلة وكأنها تعتلي إحدى منصات الأزياء، ليلة الجمعة، في مدينة ويست هوليوود الأميركية، للاحتفال بعيد ميلاد صديقها جاستين سكاي الـ 23 في ملهى "The Nice Guy". وأظهرت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا ذوقها المتميز، حيث ارتدت سترة جلدية سوداء كبيرة الحجم عندما كانت في طريقها للاحتفال مع جادن سميث ابن أسطورة هوليوود ويل سميث، البالغ من العمر 20 عامًا الذي ارتدى حزامًا مستوحى من المدفعية، وأضافت جينز إلى معطفها العصري، أحذية كاحل من جلد الثعبان، وتزينت بخاتم من الألماس على إصبعها، مع مكياج برونزي ناعم، ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. ومؤخرًا ظهرت جينر في
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