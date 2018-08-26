قوات الإحتلال تعتقل فتاة فلسطينية أثناء خروجها من المسجد الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فتاة فلسطينية، أثناء خروجها من المسجد الأقصى المبارك.

وبينت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة شفاء أبو غالية ابنة الناشطة المقدسية خديجة خويص، التي تعرضت للاعتقال والابعاد عن المسجد الأقصى أكثر من مرة لدى خروجها ، من جهة باب حطة بالمسجد الأقصى المبارك.