طلبت القوات المسلحة المصرية من المواطنين توخي الحذر وعدم الانسياق خلف المصادر المشبوهة في مواقع التواصل الاجتماعي، التي تدعي تبعيتها للجيش المصري.

وجاء في بيان صدر عن المتحدث العسكري المصري: "في إطار انتشار بعض الصفحات التي تدعي تبعيتها للقوات المسلحة المصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.. تؤكد القوات المسلحة أنها تصدر كافة البيانات / المعلومات الخاصة بها من خلال المتحدث العسكري، وأن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على فيسبوك - تويتر هما فقط المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات الخاصة بالقوات المسلحة".

وأضاف البيان المصري: "وتهيب القوات المسلحة، بكافة وسائل الإعلام وجموع المواطنين بعدم الانسياق وراء أي مصادر أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، للحصول على المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة".

من جانبه، كذب "جيش الكرامة" الليبي، بيانا نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، نقل عن المشير خليفة حفتر القول، إنه "سيتدخل بقوة لمساندة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وضرب المشاغبين"، ووصف "جيش الكرامة"، هذا البيان "بالمزور".