مباحاثات بين الرئيس الأذربيجاني ووزيري الخارجية والدفاع التركيين في باكو
آخر تحديث GMT17:30:25
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

مباحاثات بين الرئيس الأذربيجاني ووزيري الخارجية والدفاع التركيين في باكو

العرب اليوم -

العرب اليوم - مباحاثات بين الرئيس الأذربيجاني ووزيري الخارجية والدفاع التركيين في باكو

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف
باكو - العرب اليوم

أجرى الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف اليوم الأحد مباحاثات في العاصمة باكو مع وزيري الخارجية والدفاع التركيين مولود تشاووش أوغلو وخلوصي أكار.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مباحاثات بين الرئيس الأذربيجاني ووزيري الخارجية والدفاع التركيين في باكو مباحاثات بين الرئيس الأذربيجاني ووزيري الخارجية والدفاع التركيين في باكو



أخبار ذات صلة

GMT 17:25 2020 الأحد ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

وزير المالية التركي يعلن استقالته من منصبه
العرب اليوم - وزير المالية التركي يعلن استقالته من منصبه

GMT 16:42 2020 الأحد ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

أبي أحمد يجري سلسلة تعيينات طالت قيادة الجيش والاستخبارات
العرب اليوم - أبي أحمد يجري سلسلة تعيينات طالت قيادة الجيش والاستخبارات

GMT 16:26 2020 الأحد ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

شكري يتمنى أن تكون إدارة بايدن شريكا فعالا لمصر في مواجهة تحديات المنطقة
العرب اليوم - شكري يتمنى أن تكون إدارة بايدن شريكا فعالا لمصر في مواجهة تحديات المنطقة

GMT 16:12 2020 الأحد ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

الرئاسة الجزائرية تعلن أن الرئيس عبد المجيد تبون بصدد إتمام بروتوكول العلاج ووضعه الصحي في تحسن
العرب اليوم - الرئاسة الجزائرية تعلن أن الرئيس عبد المجيد تبون بصدد إتمام بروتوكول العلاج ووضعه الصحي في تحسن

GMT 15:58 2020 الأحد ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

الأسد يصدر تعديلات أحكام ومبالغ البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية داخل وخارج البلاد
العرب اليوم - الأسد يصدر تعديلات أحكام ومبالغ البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية داخل وخارج البلاد

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

من المهم جدًا أن تختاري الدرجة التي تليق ببشرتك

تعرفي على أبرز إطلالات النجمات العالميات بفساتين ميتاليكية

لندن_العرب اليوم

تتنافس النجمات العالميات في إطلالاتهن على السجادة الحمراء، وتعمد كل واحدة منهن إلى اختيار الفستان الأفضل، إلا أننا لاحظنا خلال الآونة الأخيرة تركيز النجمات العالميات على ارتداء الفساتين الميتاليكية التي تشع بريقاً على السجادة الحمراء، لذا تابعي أبرز الإطلالات التي رصدناها لك. فساتين لماعة تخطف الأنظار وتصاميم لافتة وجميلة تسابقت النجمات على الظهور بالإطلالة الأجمل؛ من خلال مجموعة من الفساتين الميتاليكية، التي تألقت كل واحدة منهن بتصميم مميز ولافت، فأنابيل واليس Annabelle Wallis اختارت تصميماً جميلاً من موسكينو Moschino مصنوعاً بكامله من اللون الفضي، المفتوح عند ياقته وعند أكمامه. أما آن هاثاوي Anne Hathaway فاختارت فستاناً باللون الذهبي، مصنوعاً من الترتر بأكمامه، مفتوحاً عند منطقة الصدر، من تصميم العلامة الفاخرة أتيلييه فرساتشيAteli...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 03:15 2020 السبت ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرفي على طُرق ارتداء الإكسسوارات البُنيّة لموضة شتاء 2021
العرب اليوم - تعرفي على طُرق ارتداء الإكسسوارات البُنيّة لموضة شتاء 2021

GMT 00:54 2020 الأحد ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على أجمل المتنزهات في العالم لعُطلة لا مثيل لها
العرب اليوم - تعرف على أجمل المتنزهات في العالم لعُطلة لا مثيل لها

GMT 03:31 2020 الأحد ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

أبرز المواصفات المثالية للشكل العصري لتصميم المطبخ تعرّفي عليها
العرب اليوم - أبرز المواصفات المثالية للشكل العصري لتصميم المطبخ تعرّفي عليها

GMT 02:18 2020 الأحد ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

نانسي بيلوسي تُعلق على فوز بايدن برئاسة أميركا وتُعلن بدء حقبة جديدة من الأمل
العرب اليوم - نانسي بيلوسي تُعلق على فوز بايدن برئاسة أميركا وتُعلن بدء حقبة جديدة من الأمل

GMT 12:41 2020 الأحد ,08 تشرين الثاني / نوفمبر

تخفيض عقوبة السجن في حق الصحفي عبد الكريم زغيلاش
العرب اليوم - تخفيض عقوبة السجن في حق الصحفي عبد الكريم زغيلاش

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 10:18 2018 الجمعة ,16 آذار/ مارس

تعرّف على دور الأنشطة التعليمية في إندماج الطلاب ومساعدتهم على بناء المعرفة
العرب اليوم - تعرّف على دور الأنشطة التعليمية في إندماج الطلاب ومساعدتهم على بناء المعرفة

GMT 17:26 2020 الأربعاء ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

تحديث "سناب شات" يحرج المشاهير ويكشف أرقام متابعيهم الحقيقية
العرب اليوم - تحديث "سناب شات" يحرج المشاهير ويكشف أرقام متابعيهم الحقيقية

GMT 15:20 2020 الأربعاء ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

تويتر يحدد وسائل إعلام معينة كمصادر لنتائج الانتخابات الأمريكية
العرب اليوم - تويتر يحدد وسائل إعلام معينة كمصادر لنتائج الانتخابات الأمريكية

GMT 02:28 2020 الخميس ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

محمية الزوراء الطبيعية أحد أفضل الأماكن السياحية في الإمارات
العرب اليوم - محمية الزوراء الطبيعية أحد أفضل الأماكن السياحية في الإمارات

GMT 05:02 2020 الخميس ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

تصميم توقعي لأحدث سيارات "نيسان باثفايندر" خلال 2021
العرب اليوم - تصميم توقعي لأحدث سيارات "نيسان باثفايندر" خلال 2021

GMT 04:58 2020 الخميس ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

"فورد" تحضر لنموذج رباعي الدفع من سيارة "إيكو سبورت" الاقتصادية
العرب اليوم - "فورد" تحضر لنموذج رباعي الدفع من سيارة "إيكو سبورت" الاقتصادية

GMT 05:05 2020 الخميس ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

شيفرولية تكشف عن سعر سيارتها الحديثة "ماليبو 2021" تعرّف عليه
العرب اليوم - شيفرولية تكشف عن سعر سيارتها الحديثة "ماليبو 2021" تعرّف عليه

GMT 04:38 2020 الثلاثاء ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

نائب وزير الطاقة يكشف موقف روسيا من مستقبل "أوبك+"
العرب اليوم - نائب وزير الطاقة يكشف موقف روسيا من مستقبل "أوبك+"

GMT 08:04 2020 الخميس ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

أول رحلة لسيارة تعدل شكلها لتصبح طائرة في 3 دقائق
العرب اليوم - أول رحلة لسيارة تعدل شكلها لتصبح طائرة في 3 دقائق

GMT 10:13 2020 الخميس ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

مايكروسوفت تزود منصات Xbox بخدمات تقنية جديدة قريبا
العرب اليوم - مايكروسوفت تزود منصات Xbox بخدمات تقنية جديدة قريبا

GMT 12:13 2020 الخميس ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

أشياء عليك معرفتها عن تقنية 5G قبل شراء آيفون 12
العرب اليوم - أشياء عليك معرفتها عن تقنية 5G قبل شراء آيفون 12

GMT 03:45 2020 الأربعاء ,28 تشرين الأول / أكتوبر

شيفروليه "تراكس" الجديدة منافسٌ قوي في سوق السيارات صغيرة الحجم
العرب اليوم - شيفروليه "تراكس" الجديدة منافسٌ قوي في سوق السيارات صغيرة الحجم

GMT 03:26 2020 السبت ,31 تشرين الأول / أكتوبر

سيارة رياضية تحلق في السماء في غضون 3 دقائق فقط
العرب اليوم - سيارة رياضية تحلق في السماء في غضون 3 دقائق فقط

GMT 15:32 2020 الإثنين ,11 أيار / مايو

تقرير يرصد إمكانية أن تزيد السمنة خطر العدوى بوباء "كورونا"
العرب اليوم - تقرير يرصد إمكانية أن تزيد السمنة خطر العدوى بوباء "كورونا"

GMT 14:52 2015 الخميس ,19 آذار/ مارس

تعرفي على أهم أسباب تأخر الدورة بعد الإجهاض
العرب اليوم - تعرفي على أهم أسباب تأخر الدورة بعد الإجهاض
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab