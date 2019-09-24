ترامب في كلمته بمجلس الأمم المتحدة: "بفضل سياسيتنا انخفضت نسبه البطالة، و6 مليار أمريكي انضم إلى القوات العاملة، كما أن المرتبات في ارتفاع وتم انقاذ 5 مليون أمريكي من الفقر