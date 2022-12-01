تحطم طائرة تركية قرب محطة لتوليد الكهرباء

تحطمت طائرة تركية في منطقة تقع فيها محطة لتوليد الكهرباء، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية. والطائرة تحطمت في المنطقة التي تقع فيها محطة توليد الكهرباء أوفاكشا لدورة الغاز الطبيعي في بورصة. ولم يذكر سببا محددا لسقوط الطائرة، وأشارت إلى أن عددا كبيرا من رجال الإطفاء والشرطة والفرق الطبية وصلوا إلى منطقة محطة الكهرباء.