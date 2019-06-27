رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد يزور الرئيس السبسي في المستشفى العسكري ويدعو لوقف بث الشائعات بشأن صحته
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رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد يزور الرئيس السبسي في المستشفى العسكري ويدعو لوقف بث الشائعات بشأن صحته

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العرب اليوم - رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد يزور الرئيس السبسي في المستشفى العسكري ويدعو لوقف بث الشائعات بشأن صحته

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد
تونس - العرب اليوم

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد يزور الرئيس السبسي في المستشفى العسكري ويدعو لوقف بث الشائعات بشأن صحته

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رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد يزور الرئيس السبسي في المستشفى العسكري ويدعو لوقف بث الشائعات بشأن صحته رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد يزور الرئيس السبسي في المستشفى العسكري ويدعو لوقف بث الشائعات بشأن صحته



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رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد يزور الرئيس السبسي في المستشفى العسكري ويدعو لوقف بث الشائعات بشأن صحته رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد يزور الرئيس السبسي في المستشفى العسكري ويدعو لوقف بث الشائعات بشأن صحته



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ظهرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارادشيان في شوارع ولاية نيويورك الأميركية بفستان أسود ضيق قصير، أثناء تنزهها مع صديقتها المقربة. ووصفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إطلالة كيم التي تبلغ من العمر 38 عامًا بـWonder woman، البطلة الخرافية التي تقدمها الممثلة جال جادوت في أحدث أفلامها. ووجدت كيم في نيوريوك بمفردها دون زوجها مغني الراب الأميركي كاني ويست وأبنائها. اقرأ ايضًا: كيم كارداشيان تُفاجئ جمهورها بخسارة وزنها يذكر أن كيم كارداشيان استقبلت في مايو الماضي طفلها الرابع Psalm عن طريق الأم البديلة، وهو ثاني طفل لها يلد بهذه الطريقة بعد ابنتها شيكاغو بسبب عدم قدرتها على الإنجاب بعد تعرضها لنزيف في الرحم خلال ولادة طفلها الثاني سانت في 2015. وقد يهمك ايضًا: كيم كارداشيان أنيقة خلال صورها عبر "إنستغرام" كيم كارداشيان و لايفلي تتأ...المزيد

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