الشرطة الفرنسية تعلن فرض طوق أمني في محطة بارت ديو للسكك الحديدية في ليون بعد ورود تهديد

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، عن فرض طوق أمني في محطة "بارت ديو" للسكك الحديدية في ليون، عقب ورود تهديد، وأن فريقا لتفكيك المفرقعات موجود حاليا في المحطة.وقالت الشرطة المحلية في بيان لها، إن "عملية أمنية جارية في

محطة سكة حديد بارت ديو في ليون بفرنسا".وأضاف البيان: "تم القبض على شخص واحد، وإجلاء المحطة من المواطنين والعاملين فيها". وتابع، أن "فريق ابطال مفعول المفرقعات كان موجودا فى المبنى مع إجراء عمليات تفتيش وطوق أمني في المكان".