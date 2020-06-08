بلجيكا تسجل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 112 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 11 وفاة .

وذكرت وزارة الصحة البلجيكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 59348 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 9606 متوفين .