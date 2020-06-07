أفادت السلطات الصحية البلجيكية ضمن حصيلتها الوبائية، اليوم الأحد، بأن عدد حالات الاستشفاء المتعلقة بعدوى فيروس "كوفيد-19" تواصل منحاها التنازلي، بما مجموعه 571 مريضا يخضعون حاليا للعلاج.

وسجل المنحنى التنازلي، أيضا، بالنسبة لعدد المرضى المعتمدين بوحدات العلاجات المستقر عند 111 حالة، منهم 69 مريضا يحتاجون للمساعدة التنفسية.

من جهة أخرى، تمكن 16 ألفا و291 مريضا، منذ 15 مارس الماضي، من مغادرة المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، أي 111 حالة شفاء أكثر في يوم واحد.

من جهة أخرى، سجلت في المملكة البلجيكية 15 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الجائحة إلى 9595 وفاة.

كما أشارت السلطات الصحية إلى تسجيل 154 حالة عدوى بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية في بلجيكا، بما مجموعه 59 ألفا و226 حالة مؤكدة منذ بداية تفشي الوباء.