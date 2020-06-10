بوتين وأردوغان يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا وإدلب السورية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان عبر الهاتف اليوم، مستجدات الأوضع في المنطقة وفي مقدمتها التطورات الأخيرة على مساري ليبيا وسوريا.