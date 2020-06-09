بوتين وميركل يؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا وإطلاق المفاوضات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في اتصال هاتفي اليوم، عدم وجود بدائل لوقف إطلاق النار وبدء مفاوضات تحت الرعاية الأممية في أسرع وقت في ليبيا.