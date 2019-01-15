إنطلاق عملية عسكرية ليبية لتحرير الجنوب الغربي

أعلن الناطق باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري، إنطلاق عملية عسكرية لتحرير الجنوب الغربي الليبي.وأوضج المسماري، أن الهدف من العملية العسكرية، الحفاظ على وحدة وسلامة التراب الليبي وحماية أمن المواطن من الارهابيين،

سواء تنظيم "داعش" أو "القاعدة" أو العصابات الإجرامية المنتشرة في المناطق الجنوبية، التي تمارس أبشع أنواع الجرائم.وأضاف المسماري - في بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية - ان إنطلاق العملية العسكرية في الجنوب الغربي،

جاءت تلبية لنداءات الشعب الليبي المتكررة، بشأن حماية الدولة، والحفاظ على أمن المواطن وفرض هيبة القانون في كل المناطق الليبية