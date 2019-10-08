السفير البريطاني: لا حاجة لنظريات المؤامرة ومطالب التظاهرات مشروعة

علق السفير البريطاني لدى العراق جون ويلكس، على آخر مستجدات الأحداث في ما يتعلق بالتظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد ومحافظات اخرى.

وقال ويلكس في تغريدة على حسابه بتويتر، إنه لا حاجة لنظريات المؤامرة، مبينا أن المطالب الأساسية للمتظاهرين باتت تنتظر منذ زمن طويل، كما انها مطالب مشروعة.

وشدد السفير البريطاني على ضرورة أن تحمي الحكومة العراقية مواطنيها من خلال قوات الأمن الوطني.