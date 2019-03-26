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بدء جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط

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مجلس الأمن الدولي
واشنطن - العرب اليوم

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بدء جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط بدء جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط



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