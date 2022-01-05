رئيس الوزراء اليمني يؤكد أن اللقاءات التي أجراها مع مسؤولين إماراتيين أثناء زيارته لأبوظبي كانت بناءة وناجحة

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الأربعاء، أن لقاءاته مع المسؤولين الإماراتيين أثناء زيارته لدولة الإمارات، كانت بناءة وناجحة واختتم عبدالملك، زيارة عمل رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى. ووصف رئيس الوزراء اليمني، هذه الزيارة بـ"الناجحة والمثمرة في تعزيز أواصر العلاقات الأخوية المشتركة، والتأكيد على متانتها والحرص على تبادل وجهات النظر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".