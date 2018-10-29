سقوط 9 جرحى إثر تفجير انتحاري وسط العاصمة التونسية

أفادت مصادر أمنية، الاثنين، بسقوط 9 جرحى، معظمهم من رجال الأمن التونسي ، في هجوم انتحاري وقع قرب مقر وزارة الداخلية التونسية ، وسط تونس العاصمة.

وقالت الإذاعة الرسمية إن امرأة فجرت نفسها في شارع الحبيب بورقيبة، في حين أشارت مصادر إلى أن التفجير استهدف دورية أمنية.