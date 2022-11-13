إغلاق شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم وسط إسطنبول إثر انفجار أسفر عن سقوط ضحايا

أفاد مراسل بوقوع قتلى وجرحى جراء انفجار يرجح أنه انتحاري، في شارع الاستقلال وسط اسطنبول التركية.

وقال المراسل إنه تم تسجيل 4 وفيات و11 إصابة لحد الآن بعضها خطيرة جدا، مشيرا إلى أن الشارع المشهور بكونه وجهة السياح المحببة في المدينة، كان مزدحما جدا لحظة الانفجار.

من جهته، أكد والي مدينة اسطنبول على وقوع قتلى وجرحى في انفجار ميدان تقسيم وسط اسطنبول.

وقال رئيس بلدية سطنبول أكرم إمام أوغلو في تغريدة على "تويتر": "من الضروري مساعدة فرق الشرطة والصحة لدينا فيما يتعلق بالانفجار في شارع الاستقلال، وتجنب المشاركات التي قد تسبب الخوف والذعر. وسوف نقدم معلومات صحية مع جميع الفرق ذات الصلة في المنطقة".