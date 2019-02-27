أعلنت هيئة السكة الحديد المصرية، عن انحدار جرار وردية رقم "2302" واصطدامه بالتصادم الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 في محطة مصر.

وذكر بيان الهيئة، الأربعاء، أنه نتيجة اصطدام الجرار بالتصادم، نتج عنه بعض الإصابات والوفيات، ووصل وزير النقل إلى المحطة لمتابعة الحادث.

وكشّفت المصادر الإعلامية، تفاصيل مثيرة، عن حريق محطة مصر، إثر اصطدام قطار برصيف، قائلًا إن القطار خرج من ورشة الصيانة بدون سائق، ودخل بأقصى سرعة جعلته يصطدم بمبنى الحركة الرئيسي، موضحًا أن ورشة الصيانة تبعد 5 كيلو على الحادث.

وقالت إن قطار محطة مصر المشتعل، صباح الأربعاء، خلف العشرات من الضحايا، وأمرت هيئة السكة الحديد، بإخلاء مباني محطة مصر بالكامل فيما توقفت الحركة لحين السيطرة على الحريق.

وأوضحت أن الحادث تسبب في انهيار أجزاء من أحد المباني، وأثار حالة من الذعر في المحطة الرئيسية، مشيرة أن القطار كان خارجًا من ورشة الصيانة ودخل مسرعًا واصطدم في أحد المباني بالسكك الحديدية، ما أدى إلى اشتعال القطار.