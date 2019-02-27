رئيس الوزراء المصري يعلن أنه لن يصمت امام اي خطأ يودي بحياة المصريين وسنقوم بمحاسبة المسؤولين

أكد رئيس الوزراء المصري أنه لن يصمت امام اي خطأ يودي بحياة المصريين وسنقوم بمحاسبة المسؤولين، مشيرا الى انه سيكون هناك لجنة فنية بجانب النيابة العامة لتحديد المسؤول عن الحادث .

كما أكد مدبولي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة التحرك ومتابعة التحقيق في الحادث