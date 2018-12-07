منظمة إسرائيلية تدعو نتنياهو لاتخاذ خطوة مهمة بشأن الفلسطينيين

دعت منظمة إسرائيلية بارزة إلى الإسراع في اتخاذ خطوة مهمة وملموسة تجاه الفلسطينيين.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، أن منظمة "قادة من أجل أمن إسرائيل" دعت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى اتخاذ خطوة سياسية سريعة ومهمة تجاه الفلسطينيين، تقضي بالانفصال عنهم.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن منظمة "قادة من أجل أمن إسرائيل" تضم في صفوفها مئات الضباط البارزين من الجيش الإسرائيلي والموساد والشاباك والشرطة، قد أعلنت عن نشرها لافتات في كثير من الشوارع الرئيسة والميادين العامة في إسرائيل، تطالب من خلالها نتنياهو بالانفصال عن الفلسطينيين.

وجاءت تلك اللافتات تحت عنوان "بيبي [نتنياهو].. من أجل أمن إسرائيل… آن الآون للانفصال".

وتؤمن المنظمة الإسرائيلية بضرورة منع ضم الأراضي الفلسطينية، والانفصال عن الفلسطينيين، وترى أنه حتى إذا تم ضم أراضي المنطقة "ج" فقط، سيؤدي هذا حتما إلى وقف التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، وحدوث تدهور أمني، مع توقعات بنشوب العنف في الأراضي الفلسطينية، مما يؤدي إلى احتلال منطقيتي "أ" و"ب"، مجددا، اللتين تضمان 2.6 مليون فلسطيني.

وأنهت الصحيفة العبرية تقريرها بأن المنظمة الإسرائيلية البارزة تعتقد بأن هذه الفترة الراهنة هي فترة حاسمة وحازمة، وعلى الحكومة الإسرائيلية سرعة اتخاذ قرار مناسب، وهو الانفصال عن الفلسطينيين، على حد قول المنظمة.