الجيش الجزائري يكشف عن كمية أسلحة قرب الشريط الحدودي الجنوبي مع النيجر

أفادت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش تمكن من الكشف عن كمية من الأسلحة في تمنراست بالقرب من الشريط الحدودي الجنوبي مع النيجر.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 26 أغسطس 2019، إثر دورية تفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست، سبع قذائف صاروخية (RPG-7) وحشوتين دافعتين لنفس القاذف، بالإضافة إلى قنبلتين".