بن علوي وظريف يناقشان في طهران التطورات بالمنطقة

ناقش وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي الذي يزور طهران حاليا مع نظيره الإيراني محمد جواد العلاقات المشتركة بين البلدين والتطورات في المنطقة.

طهران — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين أن "وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي التقي في طهران اليوم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف".

وأضاف البيان "ناقش الوزيران العلاقات المشتركة، وأهم التطورات في المنطقة والعالم".