بن زايد والسيسي يؤكدان مواصلة العمل ضد التدخلات الإقليمية ومحاولات بث الفرقة بين دول المنطق

أكد ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال لقائهما بالإمارات، مواصلة عملهما بهدف التصدي للتدخلات الإقليمية ومحاولات بث الفرقة بين دول المنطقة.