قصف تركي لمواقع في شمال منبج السورية

نقلت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل عن بعض وسائل الإعلام الكردية تأكيدها تعرض مواقع فى شمال منبج السورية لقصف تركى.وفى وقت سابق، أعلنت "عملية العزم الصلب" التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا عن وصول تعزيزات إضافية لحماية القوة التابعة للتحالف الدولي هناك، وقال بيان نشرته قوة المهام المشتركة إن "التعزيزات شملت وصول مركبات المشاة القتالية من نوع (أم2أي2 برادلي) إلى شمال شرق سوريا بهدف توفير الحماية للقوة التابعة لشركاء التحالف في معركتها المستمرة من أجل هزيمة داعش .

واعتبر البيان أنه على الرغم من الهزيمة الإقليمية التي مني بها التنظيم الإرهابي وتدهور قيادته، وبداية تراجع أيديولوجيته على نطاق واسع "لا تزال هذه الجماعات المتطرفة العنيفة تشكل تهديداً .. مضيفا أن "عودة ظهور داعش سيظل يمثل احتمالاً واقعياً للغاية، مالم يتم الاستمرار في الضغط عليه