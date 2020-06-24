وقوع تفجيرين متتاليين في مدينة منبج السورية بأيدي تركيا

وقع انفجاران متتاليين، اليوم الأربعاء، على طريق الجزيرة في مدينة منبج شمال البلاد، ما أسفر عن إصابات.وقال المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري في سورية، إن مدنيين أصيبا بجروح بالغة ونقلا إلى المستشفى إثر تفجيرين متتالين وقعا اليوم الأربعاء على طريق الجزيرة في مدينة منبج شمال البلاد.وأضاف المجلس في بيان أن التفجيرين وقعا تزامنا مع القصف الذي نفذه العدوان التركي على قرية حلنج شرقي كوباني، ولفت إلى أن المعلومات الأولية التي تم التوصل إليها تشير إلى أن هذه التفجيرات حدثت على يد الاستخبارات التركية

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