قوات سوريا الديمقراطية تؤكد انسحاب مقاتلين أكراد من شريط بعمق يتراوح من 5 إلى 14 كم على الحدود مع تركيا

يستعد مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) لإخلاء شريط على الحدود مع تركيا، حسبما قال الناطق باسم "قسد"، مصطفى بالي، اليوم الثلاثاء.