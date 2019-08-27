قوات سوريا الديمقراطية تؤكد انسحاب مقاتلين أكراد من شريط بعمق يتراوح من 5 إلى 14 كم على الحدود مع تركيا
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قوات سوريا الديمقراطية تؤكد انسحاب مقاتلين أكراد من شريط بعمق يتراوح من 5 إلى 14 كم على الحدود مع تركيا

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العرب اليوم - قوات سوريا الديمقراطية تؤكد انسحاب مقاتلين أكراد من شريط بعمق يتراوح من 5 إلى 14 كم على الحدود مع تركيا

مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية
دمشق - العرب اليوم

يستعد مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) لإخلاء شريط على الحدود مع تركيا، حسبما قال الناطق باسم "قسد"، مصطفى بالي، اليوم الثلاثاء.

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قوات سوريا الديمقراطية تؤكد انسحاب مقاتلين أكراد من شريط بعمق يتراوح من 5 إلى 14 كم على الحدود مع تركيا قوات سوريا الديمقراطية تؤكد انسحاب مقاتلين أكراد من شريط بعمق يتراوح من 5 إلى 14 كم على الحدود مع تركيا



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