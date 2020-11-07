على الرغم من تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمواصلة المعارك القانونية، إلا أن صحيفة "واشنطن بوست" كشفت أن مستشاريه حثوه بشكل سري على الاستعداد للهزيمة الانتخابية أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.وتعهد الرئيس الأميركي، بمواصلة معاركه القانونية مع اقتراب منافسه بايدن من تحقيق العدد الكافي من أصوات المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.وكشف شخصان قريبان من الإدارة الأميركية للصحيفة العريقة أن المستشارين ناقشوا مع ترامب احتمال الهزيمة، وكيف ينبغي التعامل معها.وأوضح المقربون أن ترامب قد يقر بالهزيمة في نهاية المطاف، لكنه قد لا يقدم خطاب التنازل الرئاسي، الذي سيلتزم فيه بانتقال سلمي للسلطة.وذكرت "واشنطن بوست" أن حملة ترامب "لم تناقش بعد خطاب التنازل"، موضحة أن الرئيس الأميركي اعترف سرا لبعض مستشاريه أنه "يواجه معركة شاقة لكنه يجب الاستمرار في خوضها".