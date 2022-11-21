مقتل طالب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام جنين
آخر تحديث GMT15:21:32
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

مقتل طالب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام جنين

العرب اليوم -

العرب اليوم - مقتل طالب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام جنين

الجيش الإسرائيلي
القدس المحتلة_ العرب اليوم

 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل الطالب في الثانوية العامة محمود عبد الجليل السعدي (18 عاما)، متأثرا بجروح حرجة، أصيب بها برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامه جنين

من جهتها نعت حركة "حماس" في بيان اليوم الاثنين، مقتل الطالب محمود السعدي جراء اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين.

وقالت في البيان إننا "نؤكد للعدو أن لا مقام له في أرضنا، وأن أسود المقاومة له بالمرصاد، تدافع عن شعبنا في مواجهة جرائمه وهمجية مستوطنيه".

وكانت قوات كبيرة من الإسرائيلي، قد اقتحمت منطقة في جنين، ونشرت قناصة على أسطح المنازل، وحاصرت منزل الشاب راتب البالي، قبل أن تعتقله.

واندلعت مواجهات عنيفة في المكان بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز باتجاههم، ما أدى لإصابة 5 مواطنين بالرصاص الحي، بينهم اثنان بجروح طفيفة في الكتف والقدم، وثالث بالرصاص الحي في البطن توفي في وقت لاحق لاحقا، إضافة إلى شابين آخرين أحدهما برصاصة في الصدر وآخر بجروح طفيفة.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مقتل طالب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام جنين مقتل طالب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام جنين



أخبار ذات صلة

GMT 14:08 2022 الإثنين ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

بايدن يُعلن حالة الطوارئ في ولاية نيويورك
العرب اليوم - بايدن يُعلن حالة الطوارئ في ولاية نيويورك

GMT 10:18 2022 الإثنين ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

أردوغان يصرح العملية العسكرية شمال سوريا غير محدودة بضربات جوية ويمكن استخدام القوات البرية
العرب اليوم - أردوغان يصرح العملية العسكرية شمال سوريا غير محدودة بضربات جوية ويمكن استخدام القوات البرية

GMT 10:13 2022 الإثنين ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

القوات الروسية تستهدف أماكن تمركز القوات الأوكرانية في منطقة زابوروجيه
العرب اليوم - القوات الروسية تستهدف أماكن تمركز القوات الأوكرانية في منطقة زابوروجيه

GMT 09:44 2022 الإثنين ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

تجربة علمية في مدرسة أسترالية تتسبب في انفجار وإصابة 12 شخصاً
العرب اليوم - تجربة علمية في مدرسة أسترالية تتسبب في انفجار وإصابة 12 شخصاً

GMT 09:41 2022 الإثنين ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

الدفاع الروسية تعلن راجمات الصواريخ الروسية الصنع "تورنادو" تستخدم بنشاط في العملية العسكرية الخاصة
العرب اليوم - الدفاع الروسية تعلن راجمات الصواريخ الروسية الصنع "تورنادو" تستخدم بنشاط في العملية العسكرية الخاصة

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

درة تخطف الأنظار في إطلالة مطبعة بالأزهار

القاهرة ـ العرب اليوم

الفنانة التونسية درة اعتمدت ستايل الإطلالات المطبعة في أحدث ظهور، والتي جاءت خاطفة ملونة بطبعة الأزهار، والإطلالات المطبعة بشكل عام ظهرت بقوة في إطلالات درة في الفترة الأخيرة بأسلوب لافت، سواء كان بطبعة الأزهار أو بنقشات مختلفة، فتابعي كيف تألقت درة بإطلالات الفساتين المطبعة. درة بإطلالة مطبعة في أحدث ظهور تألقت درة في أحدث ظهور بإطلالة مطبعة بالأزهار من توقيع أوسكار دي لارينتا Oscar de la Renta، وجاءت الإطلالة ملفتة بفستان على شكل قطعتين؛ تنورة متوسطة الطول واسعة باللون الأخضر الغامق ومطبعة بالأزهار بأشكال وألوان مختلفة، بالإضافة إلى نقشة خاصة بأوراق الشجر الأخضر، في حين جاء الجزء العلوي بستايل توب قصير الأكمام باللون الأزرق السماوي الفاتح مطبع بالأزهار أيضًا. اكسسوارات إطلالة درة المطبعة إطلالة درة جاءت منسقة باكسسوارات ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 09:31 2022 السبت ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

سيرين عبد النور تشع جمالاً بالفستان الأحمر
العرب اليوم - سيرين عبد النور تشع جمالاً بالفستان الأحمر

GMT 12:48 2022 السبت ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

"ناشيونال جيوغرافيك" تكشف عن أفضل الوجهات السياحية في 2023
العرب اليوم - "ناشيونال جيوغرافيك" تكشف عن أفضل الوجهات السياحية في 2023

GMT 08:30 2022 الإثنين ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

طرق الحفاظ على الأرضيات الخشبية للمنزل
العرب اليوم - طرق الحفاظ على الأرضيات الخشبية للمنزل

GMT 06:27 2022 الإثنين ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

ماكرون يتهم روسيا بانتهاج سلوك متوحش في أفريقيا لخدمة طموحها
العرب اليوم - ماكرون يتهم روسيا بانتهاج سلوك متوحش في أفريقيا لخدمة طموحها

GMT 02:58 2022 الأربعاء ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

إغلاق تلفزيون في الجزائر بعد بثه مشاهد "خادشة للحياء"
العرب اليوم - إغلاق تلفزيون في الجزائر بعد بثه مشاهد "خادشة للحياء"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 05:44 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج السرطان 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج السرطان 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 06:07 2018 الأحد ,02 أيلول / سبتمبر

5 أسباب تؤدي إلى تقطيع السيارة عند الضغط على دواسة البنزين
العرب اليوم - 5 أسباب تؤدي إلى تقطيع السيارة عند الضغط على دواسة البنزين

GMT 19:04 2018 السبت ,02 حزيران / يونيو

تعرف من هو الصحابي الذي أبكى الرسول صلى الله عليه وسلم
العرب اليوم - تعرف من هو الصحابي الذي أبكى الرسول صلى الله عليه وسلم

GMT 05:06 2014 الأحد ,13 تموز / يوليو

البصل والثوم والقرنبيط من أهم الأطعمة الغذائية لمرضى الكلى
العرب اليوم - البصل والثوم والقرنبيط من أهم الأطعمة الغذائية لمرضى الكلى

GMT 09:28 2018 الأحد ,01 تموز / يوليو

هند كاباوات تناشد بضرورة النضال لإنهاء العنف ضد المرأة في سورية
العرب اليوم - هند كاباوات تناشد بضرورة النضال لإنهاء العنف ضد المرأة في سورية

GMT 11:18 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسان

تحقيقات موسعة في واقعة انتحار طفلة بسبب "الكرتون" في المرج
العرب اليوم - تحقيقات موسعة في واقعة انتحار طفلة بسبب "الكرتون" في المرج

GMT 08:57 2017 الخميس ,21 كانون الأول / ديسمبر

حمدان ومكتوم بن محمد يحضران أفراح الكتبي والعليلي
العرب اليوم - حمدان ومكتوم بن محمد يحضران أفراح الكتبي والعليلي

GMT 02:35 2016 الإثنين ,23 أيار / مايو

فابريغاس ينسى إخفاقات تشيلسي بأجازة مع دانييلا
العرب اليوم - فابريغاس ينسى إخفاقات تشيلسي بأجازة مع دانييلا

GMT 14:28 2018 الثلاثاء ,18 كانون الأول / ديسمبر

2018 يشهد ظهور 6 سيارات "فارهة" لأول مرة في مصر
العرب اليوم - 2018 يشهد ظهور 6 سيارات "فارهة" لأول مرة في مصر

GMT 03:21 2018 الخميس ,27 أيلول / سبتمبر

نوافذ داخلية بديكورات رائعة تليق بمختلف أرجاء منزلك
العرب اليوم - نوافذ داخلية بديكورات رائعة تليق بمختلف أرجاء منزلك

GMT 05:43 2018 السبت ,08 أيلول / سبتمبر

أحمر الشفاه "داكن اللون" يناسب موسم الخريف 2018
العرب اليوم - أحمر الشفاه "داكن اللون" يناسب موسم الخريف 2018

GMT 09:57 2018 الخميس ,06 أيلول / سبتمبر

إيقاف اللاعب كيليان مبابي ثلاث مباريات في الدوري الفرنسي
العرب اليوم - إيقاف اللاعب كيليان مبابي ثلاث مباريات في الدوري الفرنسي

GMT 15:55 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطس

يوتيوب يطلق ميزة جديدة لمعرفة الوقت المهدر أمام الفيديوهات
العرب اليوم - يوتيوب يطلق ميزة جديدة لمعرفة الوقت المهدر أمام الفيديوهات

GMT 20:15 2018 الجمعة ,17 آب / أغسطس

"السعودية للكهرباء" تؤكد على زيادة 16.6% في إنتاج الطاقة
العرب اليوم - "السعودية للكهرباء" تؤكد على زيادة 16.6% في إنتاج الطاقة

GMT 00:19 2018 السبت ,11 آب / أغسطس

تفاصيل مقتل شاب داخل مصحة لعلاج الإدمان في الهرم
العرب اليوم - تفاصيل مقتل شاب داخل مصحة لعلاج الإدمان في الهرم

GMT 10:41 2018 السبت ,14 تموز / يوليو

فريق الاتحاد يخوض 3 وديات في معسكر النمسا
العرب اليوم - فريق الاتحاد يخوض 3 وديات في معسكر النمسا

GMT 17:19 2018 السبت ,30 حزيران / يونيو

مها بهنسي في ذكرى ثورة 30 يونيو تشيد بالسيسي
العرب اليوم - مها بهنسي في ذكرى ثورة 30 يونيو تشيد بالسيسي

GMT 08:31 2018 الإثنين ,25 حزيران / يونيو

مقتل 7 وفقدان 12 في سيول وانهيارات أرضية بفيتنام
العرب اليوم - مقتل 7 وفقدان 12 في سيول وانهيارات أرضية بفيتنام

GMT 05:28 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيو

تيراس برج العرب دبي تجربة نادرة في مطعم سكيب
العرب اليوم - تيراس برج العرب دبي تجربة نادرة في مطعم سكيب

GMT 20:20 2018 الإثنين ,16 إبريل / نيسان

مباحث بولاق تكشف لغز سرداب الجمالية المسكون بروح ريا وسكينة
العرب اليوم - مباحث بولاق تكشف لغز سرداب الجمالية المسكون بروح ريا وسكينة

GMT 20:40 2016 الإثنين ,05 أيلول / سبتمبر

نادي المحرق البحريني يسعى لإنهاء صفقة الكونغولي دوريس سالامو
العرب اليوم - نادي المحرق البحريني يسعى لإنهاء صفقة الكونغولي دوريس سالامو

GMT 00:14 2018 الثلاثاء ,06 شباط / فبراير

تعرفي على العطور التي تمنحك السعادة عند استعمالها
العرب اليوم - تعرفي على العطور التي تمنحك السعادة عند استعمالها
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab