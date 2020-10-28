وجهت السفارة الأمريكية في السعودية، تحذيرا لمواطنيها بالرياض من احتمال وقوع هجمات بصواريخ أو بطائرات "درونز"، مع تصاعد هجمات الحوثيين من اليمن خلال الأيام الأخيرة.