السفارة الأمريكية في الرياض تحذر رعاياها من احتمال وقوع هجمات بصواريخ ودرونز
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السفارة الأمريكية في الرياض تحذر رعاياها من احتمال وقوع هجمات بصواريخ و"درونز"

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العرب اليوم - السفارة الأمريكية في الرياض تحذر رعاياها من احتمال وقوع هجمات بصواريخ و"درونز"

السفارة الأمريكية في السعودية
الرياض - العرب اليوم

وجهت السفارة الأمريكية في السعودية، تحذيرا لمواطنيها بالرياض من احتمال وقوع هجمات بصواريخ أو بطائرات "درونز"، مع تصاعد هجمات الحوثيين من اليمن خلال الأيام الأخيرة.

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السفارة الأمريكية في الرياض تحذر رعاياها من احتمال وقوع هجمات بصواريخ ودرونز السفارة الأمريكية في الرياض تحذر رعاياها من احتمال وقوع هجمات بصواريخ ودرونز



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