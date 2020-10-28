السعودية تسجل عجزا بنحو 10.8 مليار دولار في الربع الثالث

سجلت السعودية في الربع الثالث من العام الجاري عجزا بقيمة 40.77 مليار ريال (نحو 10.8 مليار دولار)، وفقا لبيان صدر اليوم الأربعاء.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)