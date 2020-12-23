السودان وإثيوبيا يختتمان المحادثات بشأن القضايا الحدودية ويتفقان على عقد اجتماعات جديدة في وقت لاحق
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السودان وإثيوبيا يختتمان المحادثات بشأن القضايا الحدودية ويتفقان على عقد اجتماعات جديدة في وقت لاحق

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العرب اليوم - السودان وإثيوبيا يختتمان المحادثات بشأن القضايا الحدودية ويتفقان على عقد اجتماعات جديدة في وقت لاحق

السودان
الخرطوم _ العرب اليوم
السودان وإثيوبيا يختتمان المحادثات بشأن القضايا الحدودية ويتفقان على عقد اجتماعات جديدة في وقت لاحق
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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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السودان وإثيوبيا يختتمان المحادثات بشأن القضايا الحدودية ويتفقان على عقد اجتماعات جديدة في وقت لاحق السودان وإثيوبيا يختتمان المحادثات بشأن القضايا الحدودية ويتفقان على عقد اجتماعات جديدة في وقت لاحق



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