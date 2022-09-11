مقتل اثنين من حزب العمال الكردستاني بقصف تركي في العراق

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، مقتل اثنين من حزب العمال الكردستاني بقصف تركي وذكر في بيان صحفي أن "طائرات الجيش التركي استهدفت سيارة لمسلحي PKK وقتلت اثنين منهم فيما أصابت الثالث بجروح" وأضاف أن "القصف نفذ في الساعة 11:15 من صباح اليوم في قرية بارا في كردستان العراق".