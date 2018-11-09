انفجار ضخم وإطلاق نار في العاصمة الصومالية

أفادت قناة "العربية" بأن انفجارًا ضخمًا دوى في العاصمة الصومالية مقديشو. وأضافت القناة أن إطلاق نار كثيف أعقب الانفجار مباشرة. ولم ترد حتى الآن بيانات رسمية عن خسائر أو ملابسات الانفجار وإطلاق النار.

وأعلنت الشرطة الصومالية اليوم الجمعة في معلومات أولية، أن 17 شخصاً على الأقل قتلوا عندما فجر انتحاريون سيارتين ملغومتين عند فندق، قرب مقر إدارة التحقيقات الجنائية في مقديشو.

وقال علي نور الضابط بالشرطة لوكالة "رويترز": "تأكدنا حتى الآن من مقتل 17 مدنيا. كانوا في سيارات عامة بالموقع عندما وقع الانفجاران وإطلاق النار. من المؤكد أن عدد القتلى سيرتفع".