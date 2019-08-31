مرسوم رئاسي بحل مجلس مدينة اللاذقية السورية

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما قضى بحل مجلس مدينة اللاذقية، دون أن تتضح أسباب الحل.

وحمل المرسوم الذي نشره المجلس في صفحته على "الفيسبوك" تاريخ 28 من آب/ أغسطس الجاري.

وتضمن مادتين الأولى تقضي بحل المجلس، والثانية بنشر المرسوم.