الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للمشير طنطاوي
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الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للمشير طنطاوي

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العرب اليوم - الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للمشير طنطاوي

الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للمشير طنطاوي
القاهرة - العرب اليوم

 الرئيس عبدالفتاح السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للمشير محمد حسين طنطاوي وكان قد وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مسجد المشير طنطاوي؛ للمشاركة في جنازة المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سابقا.وتوافد على ساحة المسجد كبار رجال الدولة والقوات المسلحة والوزراء والمسئولون والسفراء، وعدد كبير من المواطنين.

 

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الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للمشير طنطاوي الرئيس السيسي يتقدم الجنازة العسكرية للمشير طنطاوي



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