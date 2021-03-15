الشرطة الأفغانية تعلن إصابة 15 شخصاً في تفجير حافلة بالعاصمة كابول

انفجرت قنبلة استهدفت حافلة صغيرة في العاصمة الأفغانية، الاثنين، ما أسفر عن إصابة 15 مدنياً على الأقل، حسبما أفادت الشرطة الأفغانية، وذلك في خضم موجة هجمات متزايدة في كابول.

وقال فردوس فارامرز، الناطق باسم قائد شرطة كابول، إن الحافلة الصغيرة تعرضت للهجوم في منطقة دهن باغ في كابول، وإن سيارة أجرة كانت بالجوار تعرضت لأضرار، مشيراً إلى أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.