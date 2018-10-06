ميلانيا ترامب تزور الأهرامات بصحبة وزيرا الآثار والسياحة

حرصت ميلانيا ترامب زيارة منطقة الأهرامات بالجيزة خلال زيارتها لمصر وبصحبتها وزير الآثار الدكتور خالد العنانى، وزيرة السياحة الدكتور رانيا المشاط، والدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام لمجس الأعلى للآثار.