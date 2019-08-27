الإعلام الإسرائيلي يكشف معلومات هامة عن الطائرتين المسيرتين اللتين سقطتا بالضاحية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، معلومات جديدة بشأن الطائرتين المسيرتين الإسرائيليتين اللتين سقطتا في الضاحية الجنوبية لبيروت فجر يوم الأحد الماضي.