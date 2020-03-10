الفاتيكان يغلق ساحة القديس بطرس الرئيسية والكنيسة الكبرى أمام السياح

نشرت وسائل الإعلام الإيطالية اليوم الثلاثاء نبأ إغلاق الفاتيكان ساحة القديس بطرس الرئيسية والكنيسة الكبرى أمام السياح تجنبا لتفشي فيروس كورونا المستجد ا كوفيد-19.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عدة صور لشوارع إيطاليا وساحة برج بيزا، وهي فارغة من المواطنين بشكل كامل، فيما ظهر المواطنون وهم يصطفون خارج المتاجر في طوابير يبعد كل واحد عن الآخر مسافة متر على الأقل، لشراء احتياجاتهم من الغذاء بعد اتخاذ السلطات إجراءات صارمة مع ارتفاع عدد المصابين والضحايا جراء فيروس كورونا.